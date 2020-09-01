Kocaeli'de ev hapsine çıktığı ikametinde kurşun yağmuruna tutuldu
KOCAELİ'de eşini darp ettiği gerekçesiyle tutuklu bulunduğu cezaevinden ev hapsine alınan şahsın evi basıldı. Eli silahlı eve gelen kimliği belirsiz zanlı, 35 yaşındaki adama 3 el ateş etti. Zanlı olay yerinden kaçarken hükümlü ağır yaralandı.
Olay, Başiskele ilçesi Fatih Mahallesi Rüya Sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eski eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla bir süre önce tutuklanarak cezaevine gönderilen Kaan Şensoy (35) isimli vatandaş, kelepçe ile ev hapsine çıkartıldı.
3 kurşun da vücuduna isabet etti, zanlı kaçtı
Kaan Şensoy’un Başiskele ilçesinde yaşadığı eve gelen kimliği belirsiz bir şahıs, Şensoy’a 3 el ateş açtı. 3 kurşunun da isabet ettiği Şensoy kanlar içerisinde kalırken, eli silahlı şahıs, olay yerine geldiği ve kiralık olduğu belirlenen otomobille olay yerinden kaçtı.
Binadakiler silahlı şahsı görünce durumu ihbar etti
Silah seslerini duyan bina sakinleri, binanın içinden elinde silahla bir şahsın koşarak merdivenlerden indiğini görünce, Kaan Şensoy’un evine gitti. Şensoy’u kanlar içinde bulan vatandaşlar durumu hemen 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Şensoy, Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Şensoy’un hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.