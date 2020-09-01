Kocaeli'de ev hapsine çıktığı ikametinde kurşun yağmuruna tutuldu

3 kurşun da vücuduna isabet etti, zanlı kaçtı

Kaan Şensoy’un Başiskele ilçesinde yaşadığı eve gelen kimliği belirsiz bir şahıs, Şensoy’a 3 el ateş açtı. 3 kurşunun da isabet ettiği Şensoy kanlar içerisinde kalırken, eli silahlı şahıs, olay yerine geldiği ve kiralık olduğu belirlenen otomobille olay yerinden kaçtı.