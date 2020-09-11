Kocaeli'de direksiyon başında onları gören şaşkına dönüyor

"Ben bir kadın ve anneyim"

İşini en iyi şekilde yapmaya çalıştığını söyleyen şoför Şennur Ersin, “İzmit’te doğmuş, büyümüş bir İzmit kadını olarak Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde görev yapmaktayım. Günümüzde kadınlarında bir takım yerlerde söz sahibi olabileceğini ispatlama şansımız olduğunu düşündüm. Sınavlara girdikten sonra kazanıp işe başlayabileceğimiz söylendi. Kimse çekimser olmasın, ben bir kadınım ve bir anneyim. Allah’ın izniyle biz bu işin üstesinden geliyoruz. Diğer arkadaşlarımızı da bekliyoruz” diye konuştu.