Kocaeli'de dalgıçların temizlik yaptığı denizden çıkanlar şoke etti
KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla bir araya gelen gönüllüler kıyıyı, dalgıçlar da denizi temizlemek için uğraştı.
MARMARA Belediyeler Birliği öncülüğünde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca Marmara Denizi'nin korunmasında toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla sahilde temizlik etkinliği düzenlendi.
Protokol üyeleri ile gönüllüler sahilde, dalgıçlar da denizde temizlik yaptı.
Temizliğin ardından su altından çıkarılan atıklar etkinlik alanında sergilendi.
Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Türkiye Çevre Haftası kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde Marmara Denizi'ne kıyısı olan tüm belediyelerle ortak çevre temizliği etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.