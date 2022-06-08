Kocaeli'de dalgıçların temizlik yaptığı denizden çıkanlar şoke etti

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Türkiye Çevre Haftası kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde Marmara Denizi'ne kıyısı olan tüm belediyelerle ortak çevre temizliği etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.