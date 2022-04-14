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Kocaeli'de çileden çıkaran koku! Tonlarcası sahile vurdu

İhlas Haber Ajansı
Kocaeli'de çileden çıkaran koku! Tonlarcası sahile vurdu

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde sorumsuzlar tarafından Beyoğlu Deresi'ne bırakılan hayvan gübresi körfeze kadar ulaştı. Dere güzergahında bulunan tesisler mercek altına alınırken sahilden 360 ton hayvan gübresi çıkartıldı.

Kocaeli'de çileden çıkaran koku! Tonlarcası sahile vurdu

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinin üst kısımlarında bulunan hayvan çiftliğinden Beyoğlu Deresi'ne tonlarca gübre bırakıldı.

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Kocaeli'de çileden çıkaran koku! Tonlarcası sahile vurdu

Beyoğlu Deresi'ne atılan tonlarca hayvan gübresi Kavaklı sahiline vurdu.

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Kocaeli'de çileden çıkaran koku! Tonlarcası sahile vurdu

Sabah saatlerinde sahile gelen vatandaşlar şerit boyunca hayvan dışkısı olduğunu fark ederek durumu Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bildirdi.

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Kocaeli'de çileden çıkaran koku! Tonlarcası sahile vurdu

Belediye ekipleri ağır kokusuyla mide bulandıran hayvan dışkısını sahilden çıkarmak için çalışma başlattı.

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