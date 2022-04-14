Kocaeli'de çileden çıkaran koku! Tonlarcası sahile vurdu
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde sorumsuzlar tarafından Beyoğlu Deresi'ne bırakılan hayvan gübresi körfeze kadar ulaştı. Dere güzergahında bulunan tesisler mercek altına alınırken sahilden 360 ton hayvan gübresi çıkartıldı.
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinin üst kısımlarında bulunan hayvan çiftliğinden Beyoğlu Deresi'ne tonlarca gübre bırakıldı.
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Beyoğlu Deresi'ne atılan tonlarca hayvan gübresi Kavaklı sahiline vurdu.
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Sabah saatlerinde sahile gelen vatandaşlar şerit boyunca hayvan dışkısı olduğunu fark ederek durumu Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bildirdi.
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Belediye ekipleri ağır kokusuyla mide bulandıran hayvan dışkısını sahilden çıkarmak için çalışma başlattı.
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