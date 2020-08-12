Kocaeli'de boğulan Genç Aryen Diyarbakır'da defnedildi baba sözleriyle yürek dağladı

"Evlat acısı başka bir şeydir"

Baba Kartal, "Kızım Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nde okuyordu. Pandemi nedeniyle evdeydi. Koşullar biraz yumuşayınca annesiyle birlikte kuzenlerinin yanına gitti. Aslında tatillerini de yapmışlardı. Kuzenleriyle birlikte Kandıra bölgesinde denize girmek istemişler. Sonra dalgalar alıp götürmüş onu. Müdahale edildiği zaman da geri döndürülemedi. Çok zor bir şey, Allah kimseye yaşatmasın. Gerçekten evlat acısı başka bir şeydir." dedi.