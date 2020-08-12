Kocaeli'de boğulan Genç Aryen Diyarbakır'da defnedildi baba sözleriyle yürek dağladı
KOCAELİ'de girdiği denizde boğulan Aryen Jiyan Kartal Diyarbakır'da defnedildi. 19 yaşında ailesine acıyı yaşatan genç kızın babasının 'Başarılarıyla yüzümüzü güldürdü' demesi yürek dağladı.
Kandıra ilçesindeki Babalı Mahallesi sahiline, 10 Ağustos'ta günübirlik tatil için kuzenleriyle birlikte gelen Mehmet Can Çokmez (23) ile Aryen Jiyan Kartal, saat 17.00 sıralarında denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Çokmez kurtarılarak hastaneye kaldırılırken, kuzeni Kartal'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Kartal'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Sabah saatlerinde Diyarbakır'a getirilen cenaze, Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı'nda ailesi ve yakınları tarafından toprağa verildi.
Yönetici olmak istiyordu
Yaşamını yitiren genç kızın babası Diyarbakır'ın Ergani Belediyesi eski başkanı Ramazan Kartal, Aryen Jiyan'ın üniversite sınavında Türkiye genelinde derece yaparak Boğaziçi Üniversitesi'ne yerleştiğini söyledi. Kızının yönetici olma hayalinin olduğunu aktaran acılı baba, Aryen'in başarısıyla ailenin yüzünü güldürdüğünü söyledi.
"Evlat acısı başka bir şeydir"
Baba Kartal, "Kızım Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nde okuyordu. Pandemi nedeniyle evdeydi. Koşullar biraz yumuşayınca annesiyle birlikte kuzenlerinin yanına gitti. Aslında tatillerini de yapmışlardı. Kuzenleriyle birlikte Kandıra bölgesinde denize girmek istemişler. Sonra dalgalar alıp götürmüş onu. Müdahale edildiği zaman da geri döndürülemedi. Çok zor bir şey, Allah kimseye yaşatmasın. Gerçekten evlat acısı başka bir şeydir." dedi.