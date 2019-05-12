Kocaeli'de bir köpek tankerden dökülen zifte yapıştı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Kocaeli'de bir köpek tankerden dökülen zifte yapıştı

KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde, tankerden yola dökülen sıcak zifte köpek yapıştı. Ağzının da zifte yapışması nedeniyle bağıramayan köpeği görenler belediyeye haber verirken, itfaiye ekibi köpeği ziftten kurtardı.

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KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde boş arazide ağzının dahi zifte yapışması nedeniyle bağıramayan köpeği görenler, durumu Körfez Belediyesine bildirdi.

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Kocaeli'de bir köpek tankerden dökülen zifte yapıştı - Sayfa 2

Olay yerine gelen itfaiye ekibi, köpeği bulunduğu yerdeki ziftle birlikte aldı.

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Kocaeli'de bir köpek tankerden dökülen zifte yapıştı - Sayfa 3

Hareket edemeyen köpek, itfaiye müdürlüğü arkasındaki bahçeye getirildi.

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Kocaeli'de bir köpek tankerden dökülen zifte yapıştı - Sayfa 4

Belediye veterinerinin telefonla verdiği bilgiler doğrultusunda hareket eden görevliler, önce köpeğe zarar vermeden çevresindeki ziftleri aldı daha sonra mazot yardımı ile hayvanın yapışan kafası, ayakları ve kuyruğu ziftten kurtardı.

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