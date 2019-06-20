Kocaeli'de aşırı yağmurdan istinad duvarı çöktü, 25 hane boşaltıldı
KOCAELİ’nin İzmit ilçesinde gece saatlerinde bir binanın çöken istinat duvarı, öndeki binaların üzerine devrildi. Çökme sonrası Acil Yardım ekiplerince 7 binadaki 23 hane boşaltıldı.
Olay gece 03.15 sıralarında İzmit Bekirdere Mahallesi Mehmet Çağlar Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Çağlar Sokak üzerinde bulunan 13 hanenin bulunduğu 4 katlı binanın istinat duvarı, yoğun yağışa dayanamayarak öndeki 2 katlı binanın arka bölümüne devrildi.
Yıkılan duvarın çarptığı binada gürültüye uyanan bina sakinleri, kendilerini hızla dışarı attı.
Dışarı çıktıklarında apartmanın istinat duvarının kendi binalarının üzerine yıkıldığını gören vatandaşlar, önce yıkımın yaşandığı binadakileri uyararak durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Çökmenin yaşandığı alana gelen itfaiye ve AFAD ekipleri, çöken alanda etkilenen 7 binadaki 23 aileyi tahliye etti.