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 Kocaeli'de aile faciası! Karısını öldürüp intihar etti, kızı da ağır yaralı

 Kocaeli'de aile faciası! Karısını öldürüp intihar etti, kızı da ağır yaralı

KOCAELİ'de boşanma aşamasında olan şahıs, karısını öldürüp, intihar etti. Şahıs kızını da silahla vurdu. Yaralanan kız hastaneye kaldırıldı.

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Korkunç olay, Kocaeli’nin Körfez ilçesi Çamlıtepe Sezer Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boşanma aşamasında olan Turan Karslı ile karısı Güler arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada koca, karısına ve kızına kurşun yağdırdı.

Şahsın karısı olay yerinde hayatını kaybederken, kızı ise evin balkonundan yaralı olarak aşağıya atladı. Daha sonra Turan Karslı aynı silahla kendini vurdu. Sesleri duyan komşular hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

Evde biri 3 aylık diğeri 4 yaşında iki çocuk varmış
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralı şahsı ambulansa alarak hastaneye götürdü. Evde biri 3 aylık diğeri de 4 yaşında 2 çocuğun olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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