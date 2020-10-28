Kocaeli'de 8 yaşındaki çocuk yaşadığı dehşeti anlattı: Yere yatırdı beni, bana saldırdı
Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde oyun oynarken sokak ortasında kangal cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki Batuhan’ı ölmekten vatandaşlar kurtardı. Küçül çocuk yaşadığı dehşeti anlattı.
Olay, 22 Ekim tarihinde Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Yeniköy Sepetlipınar Mahallesi Egemen Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasan ve Portakal Kurt çiftlerinin 8 yaşındaki oğulları Batuhan oynamak için parka giderken yolda bölgede yaşayan bir vatandaşa ait olduğu iddia edilen bir kangal köpeğin saldırısına uğradı.
Köpeğin altına aldığı küçük Batuhan’ı gören vatandaşlar hemen yardımına koştu. Vatandaşların 5 dakika süren müdahalesi ile köpek Batuhan’dan uzaklaştırıldı.
Kanlar içinde kalan Batuhan vatandaşlar tarafından olay yerine çağrılan ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. 3 saat süren ameliyatta Batuhan’ın kafasına 52 dikiş atıldı.
Batuhan’a saldıran köpeğin ise Başiskele Belediyesi tarafından barınağa götürüldüğü öğrenildi. Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlatıldı.