Kocaeli'de 8 yaşındaki çocuk yaşadığı dehşeti anlattı: Yere yatırdı beni, bana saldırdı

Olay, 22 Ekim tarihinde Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Yeniköy Sepetlipınar Mahallesi Egemen Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasan ve Portakal Kurt çiftlerinin 8 yaşındaki oğulları Batuhan oynamak için parka giderken yolda bölgede yaşayan bir vatandaşa ait olduğu iddia edilen bir kangal köpeğin saldırısına uğradı.