Kocaeli'de 5 yıl araştırdı bağırsaktan yapıyor! Avrupa'dan talep yağıyor
KOCAELİ'inin İzmit ilçesinde yaşayan İrfan Yakar 5 yıllık araştırmasının sonunda dana ve koyun bağırsağından yaptıklarına yurtdışından talep yağıyor.
Eski zamanlarda keman telleri dana ve kuzu bağırsağından üretilirken gelişen teknolojiyle birlikte plastik veya metal teller üretilmeye başlandı. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Klasik Kemençe Bölümü’nden mezun olan İrfan Yakar, bu eski tekniği araştırıp geliştirerek kendi evinde bağırsaktan yaptığı telleri üretmeye başladı. İrfan Yakar’ın yaptığı teller ilgi görmeye başladı.
Telleri evinde yaptığını söyleyen İrfan Yakar, "İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı klasik kemençe mezun olduğum saz. Bu sazın üzerinde bulunan teller normalde plastik raket tellerinden oluyor ya da metal teller kullanılıyor. Fakat buna ruhunu ise bağırsaktan yapılan teller veriyor." diye konuştu.
Yakar sözlerinin devamında "Dana ya da kuzu bağırsağından olabilir, yabancılarda domuz bağırsağı bile kullanan oluyor ama bizim kültürümüze uymadığı için biz dana ve kuzuyu tercih ediyoruz. Ben bunun yapımına evimin balkonunda başladım. Bağırsakla çalışmak göründüğü gibi temiz bir iş değil." diye konuştu.
5 senelik bir araştırmasının olduğunu belirten Yakar "Biraz koku yaymaya başlayınca dedemden kalma evimde yapmaya devam ettim. Bu işe baya bir zaman ayırdım. Yaklaşık 5 senelik bir araştırma ve 7-8 aylık bir pratiğin sonucunda yapmaya başladım." şeklinde ifade etti.