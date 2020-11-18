Kocaeli'de 5 yıl araştırdı bağırsaktan yapıyor! Avrupa'dan talep yağıyor

Yakar sözlerinin devamında "Dana ya da kuzu bağırsağından olabilir, yabancılarda domuz bağırsağı bile kullanan oluyor ama bizim kültürümüze uymadığı için biz dana ve kuzuyu tercih ediyoruz. Ben bunun yapımına evimin balkonunda başladım. Bağırsakla çalışmak göründüğü gibi temiz bir iş değil." diye konuştu.