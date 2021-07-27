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Kocaeli'de 5 saatte 4 tane bulunuyor! Paha biçilemiyor: Sütü acı ve tatlı her derde deva

Kocaeli'de 5 saatte 4 tane bulunuyor! Paha biçilemiyor: Sütü acı ve tatlı her derde deva

KOCAELİ'de yaşayan 42 yaşındaki Ramazan Ergin ormanda saatlerini harcayıp sadece 4 tane lactarius volemus bulabiliyor

Kocaeli'de 5 saatte 4 tane bulunuyor! Paha biçilemiyor: Sütü acı ve tatlı her derde deva

Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşayan Ramazan Ergin (42), boş vakitlerinde ormana giderek sadece iki önemli mantar türünü bulmaya çalışıyor.

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Kocaeli'de 5 saatte 4 tane bulunuyor! Paha biçilemiyor: Sütü acı ve tatlı her derde deva

Ergin, 8 yıldır boş zamanlarını ormanda mantar toplayarak değerlendiriyor.

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Kocaeli'de 5 saatte 4 tane bulunuyor! Paha biçilemiyor: Sütü acı ve tatlı her derde deva

Ergin, halk arasında 'kırmızı tirmit' olarak bilinen lactarius volemus ve 'acı sütlü mantar' olarak tanımlanan lactarius piperatus topluyor. 

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Kocaeli'de 5 saatte 4 tane bulunuyor! Paha biçilemiyor: Sütü acı ve tatlı her derde deva

 Ergin özellikle, şifa deposu olan kırmızı tirmiti bulabilmek için saatlerini harcıyor. 

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