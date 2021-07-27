Kocaeli'de 5 saatte 4 tane bulunuyor! Paha biçilemiyor: Sütü acı ve tatlı her derde deva
KOCAELİ'de yaşayan 42 yaşındaki Ramazan Ergin ormanda saatlerini harcayıp sadece 4 tane lactarius volemus bulabiliyor
Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşayan Ramazan Ergin (42), boş vakitlerinde ormana giderek sadece iki önemli mantar türünü bulmaya çalışıyor.
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Ergin, 8 yıldır boş zamanlarını ormanda mantar toplayarak değerlendiriyor.
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Ergin, halk arasında 'kırmızı tirmit' olarak bilinen lactarius volemus ve 'acı sütlü mantar' olarak tanımlanan lactarius piperatus topluyor.
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Ergin özellikle, şifa deposu olan kırmızı tirmiti bulabilmek için saatlerini harcıyor.
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