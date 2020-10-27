Kocaeli'de 3 kuşaktır bu mesleği yapıyorlar! 81 şehre ve Avrupa'ya satıyor
Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde yaşayan ailesi tarafından 3 kuşaktır sürdürülen mesleğini Metin Yücel ürettiği ürünleri Türkiye'nin 81 iline gönderiyor.
Kocaeli’de ailesinin başlattığı meslekte üçüncü kuşak olarak alem ustalığını 20 yıldır ettiren Metin Yücel, yaptığı alemler ile camilerin kubbelerine imzasını atıyor. 40 yaşındaki Yücel, ürettiği alemleri Türkiye’nin 81 ilinin yanı sıra, Dünya'nın dört bir yanındaki göndererek camilerin kubbelerinin tamamlanmasına katkı sunuyor.
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3 kişilik bir ekiple atölye çalışmasıyla yapılan alemler, son halini alana kadar çeşitli aşamalardan geçiyor.
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Makineler ve el işçiliğinin birleşmesiyle ortaya çıkan 1 alem yaklaşık 2 günlük çalışmayla yapılıyor.
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Yapılan alemler ise Türkiye’nin 81 iline, Balkanlar başta olmak üzere, Avrupa ülkeleri ve Dünya'nın dört bir yanına kargo ile gönderiliyor.
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