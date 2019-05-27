Kocaeli'de 25 yıl önce işlenen cinayet aydınlatıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kocaeli'de 25 yıl önce işlenen cinayet aydınlatıldı

KOCAELİ'de 1994 yılında kaybolan 23 yaşındaki hamile kadının öldürüldüğü belirlendi, gözaltına alınan babası, halası, eniştesi ve kuzeni tutuklandı.

Kocaeli'de 25 yıl önce işlenen cinayet aydınlatıldı - Sayfa 1

KOCAELİ'de 25 yıl önce kaybolan 23 yaşındaki hamile kadının öldürüldüğü ve ardından ormanlık alana gömüldüğü ortaya çıktı.

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Kocaeli'de 25 yıl önce işlenen cinayet aydınlatıldı - Sayfa 2

Alınan bilgiye göre, 1994 yılında Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yaşayan ve 23 yaşındayken kaybolan S.Ç. ile ilgili gizem, Yalova Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin 15 günlük çalışmasının ardından çözüldü.

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Kocaeli'de 25 yıl önce işlenen cinayet aydınlatıldı - Sayfa 3

Genç kadının evlilik dışı hamile kaldığı gerekçesiyle 'kasten öldürülmesi' şüphesi doğrultusunda titizlikle yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, S.Ç.'nin akrabalarına yönelik İstanbul'un Arnavutköy ve Kocaeli'nin Karamürsel ilçelerindeki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

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Kocaeli'de 25 yıl önce işlenen cinayet aydınlatıldı - Sayfa 4

Operasyonda aralarında S.Ç.'nin babası S.K. (71), halası V.M. (56), halasının eşi M.M. (71) ve kuzeni T.M.'nin (51) de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

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