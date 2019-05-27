Kocaeli'de 25 yıl önce işlenen cinayet aydınlatıldı
KOCAELİ'de 1994 yılında kaybolan 23 yaşındaki hamile kadının öldürüldüğü belirlendi, gözaltına alınan babası, halası, eniştesi ve kuzeni tutuklandı.
KOCAELİ'de 25 yıl önce kaybolan 23 yaşındaki hamile kadının öldürüldüğü ve ardından ormanlık alana gömüldüğü ortaya çıktı.
Alınan bilgiye göre, 1994 yılında Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yaşayan ve 23 yaşındayken kaybolan S.Ç. ile ilgili gizem, Yalova Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin 15 günlük çalışmasının ardından çözüldü.
Genç kadının evlilik dışı hamile kaldığı gerekçesiyle 'kasten öldürülmesi' şüphesi doğrultusunda titizlikle yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, S.Ç.'nin akrabalarına yönelik İstanbul'un Arnavutköy ve Kocaeli'nin Karamürsel ilçelerindeki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda aralarında S.Ç.'nin babası S.K. (71), halası V.M. (56), halasının eşi M.M. (71) ve kuzeni T.M.'nin (51) de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.