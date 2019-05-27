Kocaeli'de 25 yıl önce işlenen cinayet aydınlatıldı

Alınan bilgiye göre, 1994 yılında Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yaşayan ve 23 yaşındayken kaybolan S.Ç. ile ilgili gizem, Yalova Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin 15 günlük çalışmasının ardından çözüldü.