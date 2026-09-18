Kobra Murat'a ölüm tehdidi! Savcılıkta soluğu aldı...
Altınları ve gösterişli yaşam tarzıyla tanınan Kobra Murat, kendisinden 1 milyon dolar istendiğini öne sürerek adliyeye başvurdu. Evini bombalamak, silahla taramak ve torununu kaçırmakla tehdit edildiğini iddia eden şarkıcı, yaşadıklarını anlattı. Tehditlere karşı geri adım atmayacağını söyleyen Kobra Murat'ın sözleri dikkat çekti.
Gösterişli kostümleri, altınları ve lüks yaşamıyla tanınan Kobra Murat, bu kez aldığı tehditler nedeniyle adliyeye başvurdu. Kendisinden 1 milyon dolar istendiğini öne süren ünlü şarkıcı, evinin bombalanması ve torununun kaçırılmasıyla tehdit edildiğini söyledi. Şikayetçi olan Kobra Murat, kendisine yöneltilen tehditlere karşılık verdi.
“EVİNE BOMBA KOYARIZ, TORUNUNU KAÇIRIRIZ”
Roman müziğinin tanınan isimlerinden Kobra Murat, tehdit edildiğini belirterek adli makamlara başvurdu. Kendisinden zorla para alınmaya çalışıldığını iddia eden şarkıcı, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı, “Evine bomba koyarız, keleşle tararız, torununu kaçırırız, evini yakarız.
Haraç kesmeye çalışıyorlar. 1 milyon dolar para vereceksin, bizim kim olduğumuzu tanıyacaksın, göreceksin.” Kobra Murat, tehditler karşısında geri adım atmayacağını dile getirdi.
Yaptığı açıklamada hayatına ve sahne kariyerine de değinen şarkıcı, kendisine yöneltilen tehditlere şu sözlerle karşılık verdi: “Arabam kırmızı, geziyorum Paris'i, İngiltere'yi, Kıbrıs'ı. Kobra Murat, insanların, eğlencenin, düğünlerin, derneklerin, konserlerin yıldızı. Üzemezsin beni ağaları gelse, yıkamazsın beni babaları gelse. Çok şükürler olsun bayrağıma, vatanıma.”
KIZININ NİŞAN TÖRENİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ
Kobra Murat, daha önce kızına düzenlediği gösterişli nişan töreniyle magazin gündeminde yer almıştı. Törende takılan altınlar, havaya saçılan dolar ve eurolar ile takı merasimi sosyal medyada konuşulmuştu.
Sahne kostümleri ve altınlara olan ilgisiyle tanınan şarkıcı, bu kez kendisinden para istendiği ve ailesinin tehdit edildiği iddiasıyla şikâyetçi oldu.
KOBRA MURAT KİMDİR?
Gerçek adı Murat Divandiler olan Kobra Murat, Roman müziği sanatçısı ve terzidir. İstanbul'un Balat semtinde yaşayan Divandiler, babasının, dedesinin ve büyük büyük dedesinin de doğduğu mahallede hayatını sürdürüyor. Roman düğünleri için hazırladığı kıyafetlerle tanınan Kobra Murat, şarkıcılık ve sahne performanslarıyla da biliniyor.
Konfeksiyonda tanıştığı Emine Hanım ile 26 yıl önce evlenen Kobra Murat'ın Doğuş, Yiğithan ve Sergül adında üç çocuğu bulunuyor. Çiftin kızları Sergül, 30 Temmuz 2007'de dünyaya geldi.
“Roman Show” adlı bir albümü bulunan sanatçı, “Çukur” dizisinde de kullanılan “Geliyor Havalı Geliyor” şarkısını Cansever ile birlikte seslendirdi. Albümünde “Yakadan Paçaya Kalite”, “Ye Paranı”, “Köftemiz”, “Kim Bizi Çekemiyorsa” ve “Oh Canıma Değsin” gibi şarkılar yer alıyor.