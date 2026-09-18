Kobra Murat'a ölüm tehdidi! Savcılıkta soluğu aldı...

Yaptığı açıklamada hayatına ve sahne kariyerine de değinen şarkıcı, kendisine yöneltilen tehditlere şu sözlerle karşılık verdi: “Arabam kırmızı, geziyorum Paris'i, İngiltere'yi, Kıbrıs'ı. Kobra Murat, insanların, eğlencenin, düğünlerin, derneklerin, konserlerin yıldızı. Üzemezsin beni ağaları gelse, yıkamazsın beni babaları gelse. Çok şükürler olsun bayrağıma, vatanıma.”