Kobra Murat altın fırlayınca servetini katladı!
Kobra Murat son yıllarda altına yatırım yaptığını açıklamıştı. 4 yıl önce yaptığı bir açıklama Kobra Murat'ın şimdiki servetini akıllara getirdi.
Gram altın fiyatları son dönemde önemli bir yükseliş gösterdi. 7811 TL seviyesini gören gram altın şu sıralarda 7748 TL seviyesinde seyrediyor.
Gram altın rekor üstüne rekor kırmaya devam ederken yatırımları ve lüks yaşam tarzıyla dikkat çeken Kobra Murat'ın o sözleri gündeme geldi. 4 yıl önce yaptığı '18 kilo altınım var' açıklamasının ardından günümüzde mal varlığının değeri ise merak edilen arasında...
Altın fiyatlarının 29 Ocak 2026 itibarıyla rekor seviyelere ulaştığı günlerde, magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Kobra Murat yeniden gündemde. Asıl adı Murat Divandiler olan sanatçı, sahne şovları kadar yatırımları ve mal varlığına ilişkin açıklamalarıyla da uzun süredir dikkat çekiyor.
“18 KİLO ALTIN, 18 EV VE 4 YAZLIĞIM VAR”
Lüks yaşam tarzını saklamayan Kobra Murat’ın, altın detaylarla süslenmiş beş katlı evini kamuoyuyla paylaşması, magazin kulislerinde geniş yankı uyandırmıştı. Daha önce Caner Toygar’ın programında yaptığı “18 kilo altın, 18 ev ve 4 yazlığım var” açıklaması ise adının sadece müzikle değil, servetiyle de anılmasına yol açmıştı. Bu çıkışın ardından dört katlı yeni bir bina yaptırdığı bilgisi de konuşulanlar arasına girmişti.