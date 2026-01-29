Kobra Murat altın fırlayınca servetini katladı!

“18 KİLO ALTIN, 18 EV VE 4 YAZLIĞIM VAR”

Lüks yaşam tarzını saklamayan Kobra Murat’ın, altın detaylarla süslenmiş beş katlı evini kamuoyuyla paylaşması, magazin kulislerinde geniş yankı uyandırmıştı. Daha önce Caner Toygar’ın programında yaptığı “18 kilo altın, 18 ev ve 4 yazlığım var” açıklaması ise adının sadece müzikle değil, servetiyle de anılmasına yol açmıştı. Bu çıkışın ardından dört katlı yeni bir bina yaptırdığı bilgisi de konuşulanlar arasına girmişti.