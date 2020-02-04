Kobe Bryant ve kızının öldüğü kazada görgü tanıklarının ses kayıtları paylaşıldı

''Kesinlikle dualarınıza ihtiyacımız var'': Vanessa Bryant eşinin ve kızının ölümünün ardından yaptığı açıklamada, 'Kızlarım ve ben, bu korkunç dönemde bize destek olan ve sevgisini gösteren milyonlara teşekkür etmek istiyoruz. Dualarınız için minnettarız. Kesinlikle dualarınıza ihtiyacımız var. Sevgi dolu eşim Kobe (çocuklarımızın harika babası) ve biricik tatlı kızım Gianna'nın (sevgi dolu, düşünceli ve harika bir kız; Natalia, Bianka ve Capri'ye mükemmel bir kardeş) ani ölümüyle yıkıldık.'' ifadelerini kullanmıştı.