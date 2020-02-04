Kobe Bryant ve kızının öldüğü kazada görgü tanıklarının ses kayıtları paylaşıldı
Los Angeles Polis Departmanı, 26 Ocak'taki helikopter kazasında hayatında kaybeden Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın ölümünün ardından 911'i arayan görgü tanıklarının ses kayıtlarını paylaştı.
Dünyanın en sevilen sporcuları arasında yer alan 'Black Mamba' lakaplı Kobe Bryant'ın trajik bir biçimde hayatını kaybetmesinden sonra başta eşi, çocukları, ailesi ve Los Angeles Lakers takımı taraftarları büyük bir hüzün yaşıyor. Bir nesile basketbolu sevdiren adam olan Kobe'nin kızı Gigi'nin de elim kazada hayatını kaybetmesi herkesi çok üzdü. Son dakika gelişmesine göre Los Angeles Polis Departmanı, 26 Ocak'taki helikopter kazası sonrasında 911'i arayan görgü tanıklarının ses kayıtlarını paylaştı.
''Helikopteri gördüm. Bulutların içindeydi'': 4 farklı görgü tanığının ifadelerine yer verilen haberde sisli bir havada helikopterin aniden kaybolduğunu ve gürültülü bir sesle patlama yaşandığı ifade edildi. Los Angeles Polis Departmanı, bir görgü tanığının ifadesini paylaştı. İfadede, 'Helikopteri gördüm. Bulutların içindeydi. Sonrasını hatırlamıyorum.' denildi.
''Bir patlama sesi duydum ve sessizlik oldu'': Bir başka görgü tanığın ses kaydında, 'Hiçbir şey görünmüyordu ve ardından bir patlama sesi duydum ve sessizlik oldu. Alevleri de görebiliyorum.' dedi.
''Kesinlikle dualarınıza ihtiyacımız var'': Vanessa Bryant eşinin ve kızının ölümünün ardından yaptığı açıklamada, 'Kızlarım ve ben, bu korkunç dönemde bize destek olan ve sevgisini gösteren milyonlara teşekkür etmek istiyoruz. Dualarınız için minnettarız. Kesinlikle dualarınıza ihtiyacımız var. Sevgi dolu eşim Kobe (çocuklarımızın harika babası) ve biricik tatlı kızım Gianna'nın (sevgi dolu, düşünceli ve harika bir kız; Natalia, Bianka ve Capri'ye mükemmel bir kardeş) ani ölümüyle yıkıldık.'' ifadelerini kullanmıştı.