Kobani'de Türk askerine taşlı saldırı elleriniz kırılsın

Suriye'deki terör örgütlerinin konuşlandığı bölgeleri temizleyen Türk askeri bölgeyi korumaya çalışırken, Kobani'de yapılan devriye sırasında yine bilindik görüntüler yaşandı. Mehmetçik, YPG yandaşları tarafından saldırıya uğradı.