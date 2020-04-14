Klasik tablolardan 'Karantina Sanatı’
Kiev’de bir reklam ajansı, ‘Karantina Sanatı’ adlı bir sosyal kampanya hazırladı. Koronavirüs salgınında pek çok kişinin hala kurallara uymamakta ısrar etmesinden yola çıkarak klasik resimleri, Covid-19’dan korunma rehberine dönüştürdü.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan bir reklam ajansı 'Karantina Sanatı' adında bir kampanya başlatarak klasik tabloları Covid-19’dan korunma rehberine dönüştürdü. İşte klasik tabloların koronavirüse karşı uyarı levhalarına dönüştürülmüş halleri...
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"El dezenfektanı kullanın"
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"Kartla ödeme yapın"
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"Erzak alın"
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