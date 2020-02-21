KKTC'nin yerli otomobili Günsel B9 tanıtıldı menzil mesafesine bakın

Tanıtım programı, "GÜNSEL"in tanıtım videosu ve İrfan Günsel'in aracın teknik özelliklerini anlattığı sunumla başladı. Başbakan Tatar, burada yaptığı konuşmada "KKTC adına sevindirici bir olaya tanıklık ediyoruz ve bu güzelliği ortaya koyanları tebrik etmek istiyorum." dedi. YDÜ ailesinin başarılı, çalışkan ve yetenekli olduğunu belirten Tatar, hep birlikte KKTC'nin başarılarına imza attıklarını söyledi.