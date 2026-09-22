KKTC'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 81. Genel Kurulu’na hitap ederek uluslararası topluma Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni (KKTC) tanıma çağrısında bulundu.

Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan “Uluslararası toplumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanımaya ve bu devletle siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişkiler tesis etmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'ndan bir açıklama geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Ertuğruloğlu, ana vatan Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM 81. Genel Kurulu'nda, KKTC'nin tanınması çağrısını yinelemesinin, egemen eşit, iki devletli çözümü öngören yeni Kıbrıs politikasının ve haklı davasının uluslararası alanda emin adımlarla ilerlediğinin en güçlü göstergesi olduğunu belirtti.

Tahsin Ertuğruloğlu, şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, BM Genel Kurulu'nda son 5 yıldır, devletimiz KKTC’nin resmen tanınması, Kıbrıs Türk halkına yönelik uygulanan haksız ve gayriinsani ambargoların derhal kaldırılması ve uluslararası toplumun, KKTC ile doğrudan işbirliği geliştirmesi yönündeki kararlı duruş ve tarihi çağrısını yinelemesinden dolayı en derin şükranlarımı sunuyorum.

Kıbrıs Türk halkı olarak, geçmişte olduğu gibi gelecekte de her zaman garantörümüz ve ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile tam bir fikir ve eylem birliği içinde hareket etmeye devam edeceğiz.”