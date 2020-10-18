KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 738 sandığın 367'si sayıldı. Başbakan Ersin Tatar'ın seçimi önde götürdüğü öğrenildi. İlk sonuçlara göre Başbakan Ersin Tatar yüzde 52.49 oy, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da yüzde 47.51 oy aldı.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi. Seçimlere yüzde 61'lik bir katılım oldu.

Saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 18.00'de tamamlandı ve oy sayımına başlandı. KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Başbakan ve Ulusal Birlik Partisinin (UBP) cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar ile Cumhurbaşkanı ve bağımsız cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı yarıştı.

İlk sonuçlara göre Tatar önde

KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 738 sandığın 367’si sayıldı. İlk sonuçlara göre Başbakan Ersin Tatar yüzde 52.49 oy, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da yüzde 47.51 oy aldı.

11 Ekim'de yapılan seçimin ilk turunu Tatar oyların yüzde 32.34'ünü alarak birinci, Akıncı ise yüzde 29.80'ini alarak ikinci sırada tamamladı.

Katılım oranı yüzde 61,03

YSK'den yapılan açıklamada; saat 17.00 itibarıyla ülke genelinde seçime katılım oranının yüzde 61,03 olduğu belirtilmişti. Kayıtlı 199 bin 29 seçmenin bulunduğu seçimde vatandaşlar 738 sandıkta oy kullandı.

YSK'nin seçimin ve halk oylamasının kesin olmayan sonuçlarını saat 20.00'ye kadar açıklaması bekleniyor.

Kıbrıs Türk halkı, 1974'ten bu yana 10'uncu kez cumhurbaşkanını seçmek üzere sandığa gitti.