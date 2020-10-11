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KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimi! Oy verme işlemi başladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 8. Cumhurbaşkanı'nı seçmek için sandık başına gidiyor. Seçimde 198 bin 867 seçmen 738 sandıkta oy kullanacak ve 4’ü partili, 7’si bağımsız 11 aday yarışacak.

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KKTC’de ilk oy kullanma işlemi sabah 08.00’de Lefkoşa Mahkemeler’de yapıldı. Oy kullanma sırasında koronavirüs salgını nedeniyle maske ve mesafe kuralları uygulandı.

Seçimde 7’si bağımsız 11 aday yarışacak

Görevdeki Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın yanı sıra bağımsız aday olarak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş da yarışıyor.

Diğer yandan Alpan Uz, Mustafa Ulaş, Ahmet Boran ve Arif Salih Kırdağ bağımsız aday olarak, Fuat Çiner ise Milliyetçi Demokrasi Partisi’nin adayı olarak yarışa katılıyor.

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