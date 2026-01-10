KKTC'de asgari ücret net 52 bin 738 TL oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde merakla beklenen 2026 yılının ilk asgari ücreti açıklandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üçüncü toplantısından çıkan karara göre, ülkede yeni asgari ücret net 52 bin 738 TL olarak belirlendi.

KKTC’de çalışan kesimin gözü kulağının çevrildiği Asgari Ücret Tespit Komisyonu, maratonu tamamladı. Lefkoşa’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen üçüncü oturumun ardından, 2026 yılının ilk yarısında geçerli olacak yeni rakamlar kamuoyuyla paylaşıldı.

OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığında toplanan komisyonda, işçi tarafını Hür-İş Federasyonu, işveren tarafını ise Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası temsil etti. Bakan Hasipoğlu, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, yeni rakamın oy çokluğuyla tavsiye kararı olarak alındığını ve nihai onay için Bakanlar Kurulu’na sevk edileceğini belirtti.

YENİ ÜCRETİN DETAYLARI

Belirlenen yeni rakamlar, hayat pahalılığı ve ekonomik veriler ışığında şu şekilde şekillendi:

Aylık Net: 52.738 TL

Aylık Brüt: 60.618 TL

Günlük Ücret: 2.797,75 TL

Saatlik Ücret: 349,71 TL

Bu artışla birlikte KKTC, bölge ülkeleri arasında asgari ücret seviyesini en üst basamaklara taşıyan ülkelerden biri olma özelliğini sürdürdü.

BAKAN HASİPOĞLU: "EKONOMİK DENGELERİ GÖZETTİK"

Toplantı sonrası süreci değerlendiren Bakan Hasipoğlu, hem çalışanların alım gücünü korumayı hem de işverenlerin sürdürülebilirliğini gözetmeye çalıştıklarını ifade etti. Kararın Bakanlar Kurulu'nda imzalanmasının ardından Resmi