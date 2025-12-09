BIST 11.177
HABER /  DÜNYA

KKTC Başbakanı hastaneye kaldırıldı

Anadolu Ajansı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel'in, rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede "küçük bir operasyon" geçirdiği bildirildi.

KKTC Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Üstel'in, dün Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul çalışmalarının ardından rahatsızlandığı ve ardından hekimlerine başvurduğu belirtildi.

Yapılan tıbbi kontroller sonucunda, Başbakan Üstel'in daha önce geçirdiği ameliyata bağlı bir komplikasyon tespit edildiği ifade edilen açıklamada, bu nedenle "küçük bir operasyon" geçirdiği aktarıldı.

Açıklamada operasyonun başarıyla tamamlandığı ve Üstel'in sağlık durumunun stabil olduğu, herhangi bir risk, komplikasyonun devamı ya da endişe verici bir bulgunun bulunmadığı kaydedildi.

Üstel'in bugün taburcu edilmesi ve çalışmalarına kaldığı yerden devam etmesinin öngörüldüğü bilgisi paylaşıldı.

