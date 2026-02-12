BIST 14.180
KKM’de yolun sonu: Payı yüzde 0,01’e kadar geriledi

KKM'de tasfiye süreci hız kesmiyor: Geçen hafta 402 milyon lira azalarak 2,5 milyar liraya gerileyen KKM'nin toplam mevduat içindeki payı yüzde 0,01'e düştü. Bankacılık sektöründeki toplam mevduat ise 364 milyar lira azalış kaydetti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankacılık sektörünün finansal röntgenini çeken 6 Şubat haftasına ilişkin haftalık bültenini yayımladı. Veriler, Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarındaki düşüşün devam ettiğini, buna karşın kredi hacmi ve tüketici kredilerinde yukarı yönlü bir hareketlilik yaşandığını ortaya koydu.

KKM’NİN PAYI TOPLAM MEVDUATIN YÜZDE 0,01’İNE GERİLEDİ

Ekonomi yönetiminin kademeli olarak tasfiye sürecini yürüttüğü Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM), 6 Şubat haftasında kan kaybetmeye devam etti. KKM bakiyesi, bir önceki haftaya göre 402 milyon lira azalarak 2 milyar 512 milyon lira seviyesine kadar geriledi. Bu düşüşle birlikte KKM’nin toplam bankacılık mevduatı içerisindeki payı yüzde 0,01 gibi sembolik bir düzeye indi.

KREDİ HACMİ 23,7 TRİLYON LİRAYI AŞTI

Bankacılık sektörünün toplam kredi hacminde ise dikkate değer bir artış kaydedildi. 6 Şubat haftasında kredi hacmi yaklaşık 133 milyar 808 milyon lira genişleyerek 23 trilyon 588 milyar 22 milyon liradan 23 trilyon 721 milyar 831 milyon liraya yükseldi.

Sektördeki toplam mevduat hacmi ise (bankalar arası dahil) tam tersi bir seyir izleyerek 364 milyar 261 milyon lira azalışla 27 trilyon 461 milyar 805 milyon liraya geriledi.

TÜKETİCİ KREDİLERİ 3 TRİLYON LİRA SINIRINDA

Vatandaşların kredi kullanım eğilimi, tüketici kredileri verilerine de yansıdı. Tüketici kredilerinin toplam tutarı haftalık bazda 16 milyar 667 milyon lira artarak 2 trilyon 998 milyar 539 milyon liraya ulaştı. Bu kredilerin alt kırılımları ise şu şekilde gerçekleşti:

Konut Kredileri: 695 milyar 614 milyon lira
İhtiyaç Kredileri: 2 trilyon 254 milyar 523 milyon lira
Taşıt Kredileri: 48 milyar 403 milyon lira
Aynı dönemde taksitli ticari krediler 52 milyar 773 milyon liralık artışla 3 trilyon 604 milyar 884 milyon liraya çıkarken, bireysel kredi kartı alacakları yüzde 0,2’lik sınırlı bir artışla 2 trilyon 863 milyar 338 milyon lira oldu. Kredi kartı borçlarının 1 trilyon 74 milyar lirası taksitli, 1 trilyon 789 milyar lirası ise taksitsiz harcamalardan oluştu.

TAKİPTEKİ ALACAKLAR VE ÖZ KAYNAK DURUMU

Sektörün varlık kalitesini gösteren takipteki alacaklar, 6 Şubat itibarıyla bir önceki haftaya göre 4 milyar 606 milyon lira artarak 633 milyar 607 milyon liraya yükseldi. Bankalar, bu alacakların 469 milyar 820 milyon liralık kısmı için özel karşılık ayırdı.

Bankacılık sisteminin mali bünyesini temsil eden yasal öz kaynaklar ise haftalık bazda 89 milyon liralık hafif bir artış kaydederek 5 trilyon 295 milyar 809 milyon lira seviyesinde gerçekleşti.

