Kızlarından daha genç! 70 yaşındaki modacıyı görenler şaşırıyor
70 yaşındaki tasarımcı Vera Wang kızıyla aynı yaşta gibi görünüyor. Ünlü modacıyı görenler şaşıp kalıyor.
ABD'li ünlü modacının son hali herkesi şaşırttı. Birçok ünlü için gelinlik tasarlayan modacı Vera Wang, yıllara meydan okuyan pozlarıyla sosyal medyayı salladı.
Vera Wang'ın Instagram'da paylaştığı fotoğraflar sosyal medyanın gündemine oturdu.
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Dünyaca ünlü yıldızları giydiren Vera Wang, corona virüs nedeniyle zamanını Miami'deki lüks evinde geçiriyor.
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Ünlü tasarımcının fotoğraflarını görenler hayrete düşüyor.70 yaşındaki ABD'li moda tasarımcısı, formda görüntüsüyle gençlere taş çıkartıyor. Paylaşımları binlerce beğeni alan Wang, "Bize genç görünmenin sırrını söyle lütfen" şeklinde övgü dolu yorumlar alıyor.
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27 Haziran 1949 tarihinde doğan 70 yaşındaki yıldızın iki kızı bulunuyor.
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