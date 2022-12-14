Kızını 6 yaşında evlendiren İsmailağa hocası Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli için tutuklama kararı

İsmailağa Cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurcusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi 6 yaşında iken 29 yaşındaki Kadir İstekli ile evlendirmesiyle ilgili soruşturmada flaş karar. Baba Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli hakkında tutuklanmaları talebiyle yakalama kararı çıkarıldı.

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6 yaşındaki bir çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında baba Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli hakkında tutuklanmaları talebiyle yakalama kararı çıkarıldı. Anne Hatice Kübra Gümüşel hakkında ise ruh sağlığının bozulup bozulmadığı yönünde rapor aldırılmasına hükmedildi.

İstenen cezalar belli oldu

Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin 6 yaşında evlendirilmesi ve cinsel istismara uğraması iddiasına ilişkin dava açılmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, baba Yusuf Ziya Gümüşşel ile anne Fatıma Gümüşel’in “zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. Dini nikahıyla evlendirildiği iddia edilen Kadir İstekli hakkında ise “zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” ve “cinsel saldırı” suçlarından 67 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası talep edildi.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 30 Ocak 2023 tarihine duruşma günü verdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile müşteki H.K.G.’nin avukatı mahkemeye başvurarak sanıkların tutuklanmasını talep etti.

Tutuklamaya yönelik yakalama kararı

Talebi usul ve yasaya uygun bulan mahkeme, kaçma şüpheleri ve mevcut delil durumunu göz önünde bulundurarak sanıklar Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

Bakanlık dava tarihinin öne çekilmesini istemişti

Öte yandan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duruşma gününün daha erkene çekilebilmesi için talepte bulunmasının ardından Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi talebi uygun bulmuştu.

Duruşma 30 Ocak'a alınmıştı

Kadir İstekli, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel’in hakim karşısına çıkacağı ilk duruşma, 22 Mayıs 2023'ten 30 Ocak 2023'e alınmıştı.