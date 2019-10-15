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YPG'li teröristler Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Taşlıca mahallesine havanlı saldırı düzenledi! Saldırıda çok sayıda yaralının olduğu söyleniyor Haberin devamı.
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Kızıltepe'ye havan saldırısı: Taşlıca mahallesinde yaralılar var

Anadolu Ajansı

Suriye'nin Derbesiye bölgesinden YPG'li teröristler tarafından Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Taşlıca mahallesine yapılan havan saldırısında yaralılar olduğu bildirildi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Havanlı saldırı düzenlendi
Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden Kızıltepe ilçesinin kırsal Taşlıca Mahallesi'nde sivillerin olduğu noktaya havanlı saldırılar gerçekleştirildi.



Çok sayıda yaralandı
Saldırılarda, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Mardin'deki hastanelere kaldırıldı.

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