Kızıldeniz üzerinden gelip Suudi Arabistan'ı istila ettiler

Kötü bir gelişmenin habercisi mi?

Geçen sene de çıkan fırtına nedeniyle Kabe’nin örtüsü açılmış, çok sayıdaki sosyal medya kullanıcısı bunun tarihte olduğu gibi ABD’nin ve/veya Suudi Arabistan kraliyetinin yıkılışına bir işaret olduğu yorumunda bulunmuştu.