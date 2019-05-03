Kızıldeniz üzerinden gelip Suudi Arabistan'ı istila ettiler

Kızıldeniz üzerinden gelip Suudi Arabistan'ı istila ettiler

Suudi Arabistan'da geçtiğimiz aylarda Mekke ve Medine'yi istila eden çekirgeler, bu kez Kızıldeniz üzerinden ülkenin çok sayıda kentine yayıldılar.

Kızıldeniz üzerinden gelip Suudi Arabistan'ı istila ettiler - Sayfa 1

Suudi Arabistan’da birçok kent, Kızıl Deniz üzerinden gelen çekirgelerin istilasına uğradı. Daha önce Mısır, Sudan ve Eritre’yi istila eden çekirgeler, Kızıl Deniz üzerinden Suudi Arabistan'ın birçok kentini istila etti.

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Kızıldeniz üzerinden gelip Suudi Arabistan'ı istila ettiler - Sayfa 2

Yerel medyada yer alan haberlerde, daha öncede çekirge istilasına uğrayan Medine’de de yeniden çekirgelere karşı uyarı yapıldığı belirtilirken; uzman ekiplerin de çekirge istilasından etkilenen bölgelerde müdahale için hazır bekletildiği duyuruldu. Ayrıca, yüzlerce çekirgenin tarım ürünlerine zarar verebileceği uyarısı da yapıldı.

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Kızıldeniz üzerinden gelip Suudi Arabistan'ı istila ettiler - Sayfa 3

Kötü bir gelişmenin habercisi mi?

Geçen sene de çıkan fırtına nedeniyle Kabe’nin örtüsü açılmış, çok sayıdaki sosyal medya kullanıcısı bunun tarihte olduğu gibi ABD’nin ve/veya Suudi Arabistan kraliyetinin yıkılışına bir işaret olduğu yorumunda bulunmuştu.

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Kızıldeniz üzerinden gelip Suudi Arabistan'ı istila ettiler - Sayfa 4

Mekke ve Medine'yi istila etmişlerdi

Medine çevre koruma ekipleri, Mescid-i Nebevi ve kentin her tarafında yayılan böcekleri yok etmek için ilaçlama çalışmaları başlatmıştı.

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