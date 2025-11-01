Kızılcık Şerbeti'ne o bomba isim veda ediyor! Ayrılığı kesinleşti, açıklama geldi
Show Tv'nin her bölümüyle reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti şimdi de başrol oyuncusunun ayılık iddialarıyla gündeme geldi. Yeni sezondaki sahneleriyle tartışmalara yol açan fenomen dizide 4 ismin birden veda edeceği öğrenildi. Diziye veda edecek olan bu isimlerden birinin de, Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu olması herkesi şaşırttı. Kimse bu ayrılığa inanamazken yapımcıdan açıklama gecikmedi.
Show TV’nin fenomen dizisinden kötü haber geldi. Reyting rekorları kısan Kızılcık Şerbeti cephesinde oyuncu kıyımı yaşanıyor. Yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini Özgür Sevimli’nin üstlendiği sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti şimdi de ayrılık iddialarıyla gündeme geldi.
Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı fenomen dizide adeta yaprak dökümü başlıyor.
Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, Mustafa Ünal rolündeki Emrah Altıntoprak, Işıl karakterini canlandıran Ece İrtem ve Firaz rolündeki Batuhan Bozkurt Yüzügüleç diziden ayrılacağı iddia edildi.
Dizinin yapımcısı Faruk Turgut, X hesabından yaptığı paylaşımla Sıla Türkoğlu'nun diziden ayrılacağını resmen açıkladı.