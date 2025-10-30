'Kızılcık Şerbeti'nde kıyamet kopacak! İki isim kadrodan ayrılıyor
Dördüncü sezonuyla izleyici karşısına çıkan 'Kızılcık Şerbeti'nin en popüler iki karakterinin diziye veda edeceği ortaya çıktı.
'Kızılcık Şerbeti'nde 'Firaz' (dizide 'Nursema'yla evli) ve 'Doğa' (dizide 'Nursema'nın abisi 'Fatih'le evli) karakterlerinin gizli ilişki yaşamaya başlaması tepkilere neden olmuş, RTÜK bunun üzerine diziye inceleme başlattığını duyurmuştu.
Dizinin yapımcısı Gold Film'se "aile ve Türk toplumunun değerlerine bir saldırı olmadığını" belirtip şu açıklamayı yapmıştı: "TV dizileri sıradışı hikayeleri ve yaşantıları senaryolaştırır. Bu yüzden tv dizilerinde anlatılan hikayeler ve yaşantılar fazlasıyla abartılı olabilir."
Üst kurulun açıklamasında şöyle denmişti: "Halkımız müsterih olsun, üst kurul özellikle ‘aile yılı’ vesilesiyle aile yapımıza ve toplumsal değerlerimize zarar verebilecek hiçbir içerik karşısında kayıtsız kalmayacak, gereğini kararlılıkla yerine getirecektir."