Kızılcık Şerbeti dizisinde 4 ayrılık birden yaşandı. Bu isimler arasında yer alan Emrah Altıntoprak ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Altıntoprak'ın, dizide eşini canlandıran Feyza Civelek'in hijyenine dikkat etmemesi nedeniyle sahnelerde zorlandığını yapım ekibine ilettiği, sonuç alamayınca ayrılmaya karar verdiği öne sürüldü.

Kızılcık Şerbeti setinde yeni iddia! Kriz hijyen yüzünden mi çıktı? - Resim: 1

Kızılcık Şerbeti dizisi, bu sefer ayrılıklarla gündeme geldi. Dizinin son bölümünde Sıla Türkoğlu, Emrah Altıntoprak, Ece İrtem ve Batuhan Bozkurt Yüzgüleç veda etti.

Kızılcık Şerbeti setinde yeni iddia! Kriz hijyen yüzünden mi çıktı? - Resim: 2

FEYZA CİVELEK İLE İLGİLİ "HİJYEN" İDDİASI

Ayrılık kriziyle ilgili çok konuşulacak bir iddia gündeme geldi.

Kızılcık Şerbeti setinde yeni iddia! Kriz hijyen yüzünden mi çıktı? - Resim: 3

Müge Dağıstanlı'nın iddiasına göre "hijyen" krizi patlak verdi. Emrah Altıntoprak dizide eşini canlandıran Feyza Civelek'in hijyen konusuna dikkat etmemesi nedeniyle sahnelerde zorlandığını yapım ekibine iletti.

Kızılcık Şerbeti setinde yeni iddia! Kriz hijyen yüzünden mi çıktı? - Resim: 4

SONUÇ ALAMAYINCA DİZİDEN AYRILDI

Altıntoprak sonuç alamayınca kendisine final yazılmasını talep etti. Ardından Altıntoprak diziden veda etti.

