Kızılcık Şerbeti Mustafa diziye neden veda etti? Tüm detayları ile anlattı...
'Firaz', 'Işıl ve 'Doğa'yla birlikte diziden ayrılacak 'Mustafa' karakterine hayat veren Emrah Altıntoprak, Kızılcık Şerbeti'nden neden ayrılıyor?
'Kızılcık Şerbeti'nde 'Mustafa' karakteri 'Doğa', 'Işıl' ve 'Firaz'la birlikte diziden ayrılan isimlerden biri oldu.
Sıla Türkoğlu'nun 'Kızılcık Şerbeti'nden neden ayrıldığı belli olmuştu.
Türkoğlu'nun diziden çok daha önce ayrılmak istediği, ancak yapımcı Faruk Turgut'un ricasıyla daha fazla bölüm rol aldığı öğrenilmişti.
Bu kez de Emrah Altıntoprak'ın 'Kızılcık Şerbeti'nden neden ayrıldığı ortaya çıktı.
