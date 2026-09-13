Kızılcahamam'da üç farklı bölgede orman yangını çıktı
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde çıkan üç orman yangınından ikisi kontrol altına alındı.
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Eğerli Alören Yaylası'nda henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kızılcahamam'a bağlı kırsal Hıdırlar Mahallesi Işık Dağı bölgesi ve Salın Yaylası'nda çıkan orman yangınları ise kontrol altına alındı.