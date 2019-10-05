Kızılcahamam kampının açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan son dakika açıklamalar... Erdoğan, "Beyefendi böyle talimat verdi, böyle istendi deniyor. Bu fırsatçılığa izin vermeyeceğiz" açıklaması yaptı.

Kızılcahamam'da AK Parti kampı. Erdoğan konuşuyor...

"Ekonomi üzerinden yazılan senaryoları birer birer bozuyoruz." diyen Erdoğan, "Terör örgütü üzerinden ülkemizi ve milletimizi esir almaya kalkanların oyunları boşa çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Felaket senaryolarını birer birer bozuyoruz"

-Milletimizle olan güçlü hasbi bağımız sayesinde girdiğimiz her mücadeleden başarıyla çıktık. Türkiye demokraside ve ekonomide haps edildiği ve çok uzun yıllar kurtulamadığı geri kalmışlık zincirini AK Parti ile kırmıştır. Kendini milli iradenin üstünde gören vesayetçi anlayışı kazıyıp attık. Ekonomi üzerinden yazılan felaket senaryolarını birer birer bozuyoruz.

"MHP ile çok daha yakın çalışmaya devam edeceğiz"

-Son dönemde yaşanan gelişmeler bize Türkiye ortak paydasında buluşan herkesle birlikte yol yürümemiz gerektiğini gösteriyoruz. Cumhur İttifakı çatısı altında MHP ile 15 Temmuz gecesinden itibaren çalışmalarımız sürüyor. Önümüzdeki günlerde MHP ile çok daha yakın çalışmaya devam edeceğiz.

Kimse bize oy vermek mecburiyetinde değil. Biz milletimizin gönlünü kazanarak bunu sağlayacağız.

"Buna izin vermeyeceğiz"

-'Beyefendi böyle talimat verdi, böyle istendi' deniyor. Bizim haberimizi yok. Bu bizi ciddi mana üzüyor. Bunların hepsi maalesef fırsatçılıktır. Buna izin vermeyeceğiz.