Kızılcahamam toplantısında Faruk Acar gerginliği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin Kızılcahamam kampı öncesi yaptığı konuşmada bölgeye olan bağlılığını vurgularken, kapalı toplantılarda parti içi gerginlikler dikkat çekti. Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar’ın tutumu ve Hamza Dağ’a yönelik eleştirileri ile Esma Ersin’in Alevi-Bektaşi Başkanlığı'na atanması kulislerde tartışma yarattı. Erdoğan’ın, kabine değişikliği beklentilerinin gölgesinde Menderes Türel’e “Antalya sana emanet” mesajı da dikkat çekti.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin kritik Kızılcahamam toplantısı öncesinde düzenlenen açılış töreninde bölgeye olan bağlılığını vurgulayarak konuşmasına başlamıştı. Erdoğan, "İstanbul ve Ankara'dan sonra Kızılcahamam bizim üçüncü evimiz olarak parti çalışmalarımızın da ana mekanlarından birini oluşturuyor. Kızılcahamam'ı hiçbir zaman unutmadık, unutmuyoruz. Burayı asla ihmal etmiyor, tüm imkanlarımızla sizlerin hizmetinde olmaya gayret ediyoruz" açıklamasını yaptı.

ERDOĞAN: "KIZILCAHAMAM ÜÇÜNCÜ EVİMİZ"

Erdoğan'ın bu vurgusunun ardından başlayan kapalı kapılar ardındaki parti toplantılarından ise gergin hava ve iç çekişmeler olduğu iddia edildi. Odatv'nin AK Parti kulislerinden edindiği bilgilere göre, toplantıların gölgesinde iki ana konu öne çıktı: Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar'ın tavırları ile İçişleri Bakanlığı müsteşarı Esma Ersin'in Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığına atanması.

AK PARTİ KULİSLERİNDE GERGİN HAVA

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde intihal olduğu ortaya çıkan sloganının ardından Faruk Acar'ın tavırlarının pek çok AK Partiliyi rahatsız ettiği öne sürüldü. Bu genel havanın üzerine, Acar ile AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler arasında yaşanan gerginliğin de tuzu biberi olduğu ifade edildi. İki isim arasındaki sürtüşmenin detayları tam olarak açıklanmasa da, ortamı gerdiği iddia edildi.

HAMZA DAĞ'A AÇIK HEDEF

Ancak asıl büyük tepkiyi Faruk Acar ve ekibinin, sık sık gündeme getirdiği AK Parti'nin önceki Genel Başkan Yardımcılarından Hamza Dağ'ı ve dönemini küçümseyen tarzdaki yorumları olduğu belirtildi. Kaynaklar, Faruk Acar'ın Kızılcahamam'da alenen Hamza Dağ'ı hedef aldığını ve bunun AK Partililer arasında büyük bir tartışma konusu olduğunu vurguladı. Özellikle parti içinde Hamza Dağ'a sahip çıkan önemli bir kesimin bu açıklamalara tepki gösterdiği öne sürüldü.

ESMA ERSİN ATAMASINDA TEPKİ

Odatv'nin haberine göre ise İçişleri Bakanlığı Müşaviri olan Esma Ersin'in, dün Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığına atanması bir diğer gelişme oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan kararla görevden alınan Alirıza Özdemir'in yerine getirilen Ersin'in bu ataması, parti içinde de benimsenmedi. Kaynaklar, Esma Ersin isminin AK Parti'de çok benimsenmediğini, daha önce kadın kollarındaki bir görevinden açıklanmayan sebeplerle alelacele uzaklaştırıldığını hatırlatarak, bütün bu tepkilere rağmen yapılan atamanın şaşkınlık yarattığını ifade etti.

TOPLANTIYA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KATILACAK

Odatv'nin edindiği bilgilere göre, kabine üyeleriyle bugün yapılacak olan toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı ve AK Parti kulislerinde tartışma yaratan bu konuların gündeme gelmesinin beklendiği aktarıldı. Öte yandan Odatv'nin dün gündem olan haberinde ise Kızılcahamam'da yapılacak bu toplantıda Erdoğan'ın kabinede köklü bir değişikliğe gitmesi bekleniyor.

FARUK ACAR KİMDİR

Gözlerin çevrildiği isim olan Faruk Acar, AK Parti'de Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor. Bursa doğumlu olan Acar, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezunu. 1999'da kurduğu Andy-Ar Araştırma şirketiyle seçim çalışmaları yürüttü. 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın kampanya direktörlüğünü üstlendi ve "Türkiye Vakti" sloganıyla biliniyor. Ancak son dönemde ismi, özellikle Kurban Bayramı için hazırlanan "Soyadımız Türkiye" sloganının intihal skandalıyla gündeme gelmiş ve partide istifasına dair beklentilerin oluştuğu iddia edilmişti.

"SOYADIMIZ TÜRKİYE"

AK Parti'nin bayram videosunda kullanılan "Adlarımız farklı olsa da soyadımız Türkiye" sloganının, 1996 yılında kurulan Barış Partisi'ne ait olduğu ve daha sonra çeşitli siyasetçiler tarafından da kullanıldığı ortaya çıkmıştı.

ERDOĞAN'DAN TANITIM VE MEDYA EKİBİNE TEŞEKKÜR

Erdoğan, "İnşallah sizlerin önerileriyle şekillenen sorun alanları üzerinde daha fazla çalışılmasını sağlayacak, eksiklerimizin üzerine daha kararlı gideceğiz. Görsellerinden sloganına ilk kez dün sabah dinlediğimiz yeni coşkulu şarkısından diğer düzenlemelerine kadar kampımız daha profesyoneldi, daha organizeydi. Detaylar üzerinde daha incelikle çalışılmıştı. Tüm bu yeniliklerin altında imzası olan Genel Sekreterlik birimimiz ile Tanıtım ve Medya Başkanlığımızı ayrıca tebrik ediyorum. AK Parti geçmiş tecrübelerin ışığında bir bayrak yarışı anlayışıyla yaptığı her işte, düzenlediği her programda kendini geliştirmeyi sürdürüyor. Her zaman olduğu gibi burada da kendimizle yarışıyoruz. İnşallah gelecekte de yola bu şekilde devam edeceğiz" diye konuştu.

ESMA ERSİN KİMDİR

Esma Ersin, 2004 - 2009 arası Ümraniye, 2009-2011 arası Sancaktepe ve 2011-2014 arası Ataşehir ilçe teşkilatlarında yönetim kurulu üyelikleri yaptı. 2015'te AK Parti’den İstanbul milletvekili adayı oldu. Sivas İmranlı İşadamları Derneği (SİİD), Cem Vakfı ve KADEM gibi kuruluşlarda görev aldı. 2024'ten bu yana İçişleri Bakanlığı Müşaviri olarak görev yapıyordu.

ELİZ OTEL SAHİBİNİN İLGİNÇ BAĞLANTISI

Kızılcahamam toplantısına ev sahipliği yapan Eliz Otel'in sahibi Gürkan Dölekli ile ilgili de dikkat çekici bir bağlantıyı Odatv duyurmuştu. Güven Holding ortağı Dölekli'nin, İstanbul Başsavcılığı'nın CHP'li belediyelere yönelik operasyonunda gözaltına alınan Aziz İhsan Aktaş'ın iş ortağı olduğu bilgisi kamuoyuna yansımıştı.

ERDOĞAN’DAN DİKKAT ÇEKEN ANTALYA MESAJI: “ANTALYA SANA EMANET”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam kampının son gününde partililerle bir araya geldi. Kapanış konuşmasının ardından MKYK üyeleriyle sohbet eden Erdoğan’ın, eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti MKYK üyesi Menderes Türel’e yönelik sözleri dikkat çekti.

Erdoğan, “Menderes Bey, Antalya sana emanet. Ona göre...” diyerek Türel’e açık bir sorumluluk verdi.

Kaynak: odatv