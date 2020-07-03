Kızılay'dan Sakaryalılara uyarı! Dışarı çıkmayan kapı ve pencereleri kapatın

Meydana gelen patlama nedeniyle bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Fabrika'da 150-200 kişinin olduğu açıklandı... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimatıyla, İçişleri Bakanı Soylu, Sağlık Bakanı Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, patlamaya ilişkin inceleme için bölgeye gidiyor.