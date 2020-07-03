Kızılay'dan Sakaryalılara uyarı! Dışarı çıkmayan kapı ve pencereleri kapatın
SAKARYA'da meydana gelen havai fişek fabrikasındaki patlamada kıyamet senaryosu yaşandı... İlk belirlemelere göre; 3'ü ağır 11 yaralı var. Kızılay'dan Sakaryalılara acil uyarı: "Dışarı çıkmayın, kapı ve pencerelerini açmayın..."
Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlama sonrası geniş alanda duyulan patlama sesi nedeniyle insanlar sokağa dökülürken fabrikada 150-200 civarı kişinin olduğu belirtildi. Kızılay, acil koduyla uyarı geçip Sakaryalılara 'zehirli gaz' konusunda uyardı: "Dışarı çıkmayın, kapı ve pencerelerini açmayın". Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimatıyla, İçişleri, Sağlık ve Aile Bakanı Sakarya'ya gidiyor.
Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada ilk olarak objektiflere bu kareler yansıdı.
Patlama sonrasında geniş alanda duyulan patlama sesi insanları sokağa döktü. Patlamanın yaşandığı fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.
Meydana gelen patlama nedeniyle bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Fabrika'da 150-200 kişinin olduğu açıklandı... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimatıyla, İçişleri Bakanı Soylu, Sağlık Bakanı Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, patlamaya ilişkin inceleme için bölgeye gidiyor.