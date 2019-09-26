Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ve AFAD'tan kritik açıklama

İSTANBUL'daki 5.8'lik deprem sonrası açıklamalar yapan Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "Orta büyüklükte bir deprem ve bir iki hafta bu hatta artçılar sürebilir" ifadelerini kullandı.

İstanbul’da AFAD’a göre 5,8 Kandilli Rasathanesi’ne göre 5,7 büyüklüğünde deprem oldu. Şehrin genelinde hissedilen ve saat 13.59’da yaşanan depremin merkez üssünün Silivri açıkları olduğu açıklandı.

Hasarlı binalara girmeyin uyarısı

AFAD Deprem Dairesi Başkanı Murat Nurlu da İstanbul'daki deprem sonrasında "Deprem Kuzey Anadolu fayında meydana geldi. 4.5-4.6 büyüklüğünde artçılar meydana gelebilir. Hasarlı binalara girmeyin" diye konuştu.

"Artçılar (4 ve üzeri) sürebilir"

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

İstanbul Silivri açıklarında 5.7 büyüklüğünde olan deprem bazı binalarda hasara yol açmış olabilir. Evlerinde çatlak oluşan vatandaşlar binalarını terk etsinler ve AFAD’dan ve valilikten gelecek uyarıları dinlesinler. Bu deprem Marmarada beklediğimiz büyük deprem fayında oldu.

Orta büyüklükte bir deprem ve bir iki hafta bu hatta artçılar (4 ve üzeri) sürebilir.

Yerkabuğunu kırabilecek bir enerji oluşturabileceğinden hasarlı ve riskli binalardaki vatandaşlarımızın evlerini terk etmesi gerekiyor.