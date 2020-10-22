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Kızı Şeyma'yı öldüren sanığın cezası belli olu

Demirören Haber Ajansı

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde kızı Şeyma Yıldız'ı (17) internette uygunsuz videodaki kadına benzeterek öldüren Harun Yıldız (51) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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Harun Yıldız, 6 Şubat günü, dershane çıkışında aracıyla aldığı kızı Şeyma Yıldız'ı, Çubuk Kargın Mahallesi'nde tabancayla vurarak, öldürdü. Polisi arayarak teslim olan baba, sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

Baba Yıldız hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
Yargılama aşamasında alınan bilirkişi raporunda, sanık Harun Yıldız'ın kızı olduğunu iddia ettiği görüntülerdeki kişinin Şeyma Yıldız olmadığı belirtildi. Bugün görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Harun Yıldız'a, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

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