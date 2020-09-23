Kız Kulesi'nin karşısındaki kafeler yıkılıyor!
ÜSKÜDAR Kız Kulesi karşısında bulunan 2 büfe zabıta ekiplerinin tahliye çalışmasının ardından yıkılacak. Kararı duyan çalışanlar duruma tepki gösterdi.
Kız Kulesi karşısında bulunan 2 büfe zabıta ekiplerinin tahliye çalışmasının ardından yıkılacak. Büfelerin yıkımı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ve çevik kuvvet ekipleri sabah saatlerinde bölgeye geldi.
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Yıkım öncesinde büfenin önündeki sahil yolu güvenlik şeridi çekilerek kapatıldı.
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Ardından büfede bulunan eşyalar, dışarı çıkarıldı.
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Büfe sahipleri ve çalışanlar ise herhangi bir belgenin ellerine ulaşmadığını iddia ederek tepki gösterdi.
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