Kız kardeşi kapıyı açar açmaz kafasına sıktı polisi arayıp, 'ablamı öldürdüm gelip alın' dedi

Antalya Aksu'da yaşayan Gülderen Çelik, kardeşi Kutlay Çelik tarafından tabancayla öldürüldü. Polisi arayıp, "Ablamı öldürdüm, gelip alın" diyen Çelik, ablasının cesedi başında gözaltına alındı. Baba Ziyaettin Çelik, kızını öldüren oğluna tepki göstererek "Kız kardeşi kapıyı açar açmaz kafasına sıktı. Polis bırakmıyor ki, ben de onu öldüreyim" dedi.

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Olay, öğle saatlerinde Aksu ilçesi Güzelyurt Mahallesi 217 Sokak'taki iki katlı evde meydana geldi. Kars'tan Antalya'ya geldiği belirlenen Kutlay Çelik, polisi arayıp "Ablamı öldürdüm, gelip alın" dedi.

Olay yerine giden polis ekipleri, Kutlay Çelik'i elinde tabanca ile ablası Çelik'in cesedi başında beklerken buldu. Kutlay Çelik, polis tarafından gözaltına alındı.

Cinayetin nedeni miras

Cinayetin miras paylaşımı nedeniyle işlendiği ortaya çıktı. Baba Ziyaettin Çelik'in tüm mal varlığını ölen Gülderen Çelik'e bıraktığı, bu nedenle 6 kardeş arasında zaman zaman tehditlere varan gerilimler yaşandığı belirtildi. Olay yerine gelen Ziyaettin Çelik, kızını öldüren oğluna tepki gösterdi. Polis aracına konulan Kutlay Çelik'e bağıran Ziyaettin Çelik "İşte bu Kutlay Çelik kardeşini vurdu" dedi.

"Polis bırakmıyor ki ben de onu öldüreyim"

"Kardeşini neden vurdu" sorusu üzerine baba Ziyaettin Çelik "Para davası. Başka bir şey yok. Bunlar çalışmıyor. Hele sorun işiniz, gücünüz ne? Tabanca satarlar, silah satarlar. Başka bir şey yok. Bu benim oğlum değil. 6 çocuğumdan biri. Kız kardeşi kapıyı açar açmaz kafasına sıktı. Polis bırakmıyor ki, ben de onu öldüreyim" cevabını verdi.

Çelik'in cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Kutlay Çelik ise polis merkezine götürüldü.