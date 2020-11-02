Kız çocuklarının cesetlerinden mumya bebek yaptı şoke eden olay
RUSYA'da 53 yaşındaki tarihçi Anatoliy Moskvin, vefat eden ve yaşları 3 ile 12 arasında olan 29 kız çocuğunun cenazelerini çaldı. Mezarları açıp cesetleri evine götüren sapık adam, cesetleri mumyalayarak gerçek mumya bebek yaptı.
Rusya’da 29 kız çocuğunun mezarlarını açarak cesetlerini çalıp evinde mumyalayan sapık tarihçi yeniden mahkemede. 53 yaşındaki Anatoliy Moskvin duruşmada, ölen çocukların ailelerinden özür dilemeyi reddetti.
Rusya'nın Nijnıy Novgorod bölgesinde eski tarihçi Anatoliy Moskvin (53), 2011 yılında yaşları 3-12 arasında değişen 29 kız çocuğunun cesetlerini mumyaladıktan sonra "insan bebek" kolekisyonuna eklediği gerekçesiyle bugün yeniden hakim karşısına çıktı.
Moskvin’in serbest bırakılması için mahkemeye başvurduğu belirtildi. Bu başvuru üzerine mahkemeye çıkarılan sapık tarihçinin duruşmadaki sözleri kan dondurdu.
Moskvin'in mahkemede, ailelerden özür dilemeyi reddederek “Kızlarını gömdüler ve onların üzerindeki haklarının bittiğine inanıyorum” dedi.