Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne 66 işçi alınacak

Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 66 işçi istihdam edecek. Başvurular, Türkiye İş Kurumunun internet sayfasından ya da bu kurumun hizmet merkezlerine şahsen gidilerek gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda, 3 ikinci kaptan, 3 ikinci mühendis, 8 mühendis, 11 büro personeli, 1 tekniker, 25 gemici ve 15 yağcı alınacak.

Başvurular, Türkiye İş Kurumunun internet sayfasından (esube.iskur.gov.tr) ya da bu kurumun hizmet merkezlerine şahsen gidilerek gerçekleştirilecek.

Türkiye İş Kurumunca, nihai listelerin ulaşmasını müteakip sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.

Asıl ve yedek aday listeleri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden ilan edilecek. Listede yer alan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.