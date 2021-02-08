Kıvırcık Ali'nin vasiyetini kızı vücuduna dövme yaptırdı bakın neler yazmış
Kıvırcık Ali lakaplı Ali Özütemiz, trafik kazasında 42 yaşında yaşamını yitirdi. Kızı Ecem Özütemiz ise yıllar sonra babasının vasiyetini vücuduna dövme yaptırdığını söyledi.
Türk müziğinin usta sanatçılarından Kıvırcık Ali, 10 sene önce hayatını kaybetti. Kızı Ecem Özütemiz, Sözcü'ye verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulundu. "10 yıl değil, 100 yıl geçse de dinmeyecek bir acı" diye bahsettiği babasıyla duygusal hikayelerini ve vasiyetini anlattı.
Babasını küçük yaşta kaybeden Ecem Özütemiz, Kıvırcık Ali'nin yıllar önce hatıra defterine yazdığı satırları vücuduna dövme olarak yaptırdığını söyledi. Kıvırcık Ali'nin kızı için yazdığı satırlar da ise şunlar yazıyor:
"Balıma bal kızıma… Sevgili kızım canımın içi Ecem gülüm! Hayattaki tek dileğim okuyup üniversiteyi bitirmen, hayata sıkı hem de sımsıkı sarılman.''
''Ömrüm olduğu sürece arkandayım yanındayım bir baban gibi değil bir arkadaşın gibi. Hayatı senle paylaşmak, yoldaşın olmak ve baban olarak seni çok seviyorum daha güzel günlere sevgiyle."