Kıvılcım Ural ismiyle ilgili ilginç tesadüfü anlattı, Kaan Tangöze bile şaşırdı!
Kaan Tangöze'nin 4 yıllık eşi Kıvılcım Ural Bebek'te görüntülendi. İsminin hikayesini anlatan ünlü şarkıcı eşinin de bu tesadüfe çok şaşırdığını söyledi.
Duman grubunun solisti, ünlü şarkıcı Kaan Tangöze ve Kıvılcım Ural 2018 yılında, Ural beş aylık hamileyken aşklarını evliliğe taçlandırmışlardı. Geçtiğimiz akşam Bebek'te mekan çıkışı görüntülenen Kıvılcım Ural, muhabirlerle konuşurken isminin hikayesini anlattı. Ural anlattıklarıyla herkesi şaşırtırken eşininde anlattıklarına şaşırdığını söyledi.
Şarkıcı Kaan Tangöze ile 4 yıldır evli olan Kıvılcım Ural geçtiğimiz akşam Bebek'te bir mekan çıkışı muhabirlerle sohbet etti.
Basın mensuplarına poz veren Kıvılcım Ural, yeni single'ı 'Ben Vazgeçmezsem' hakkında konuştu. Ural "Renkli bir klip oldu. Güzel tepkiler alıyorum" dedi.
Sohbet esnasında isminin nasıl konulduğunu açıklayan Kıvılcım Ural "Rahmetli babam da müzisyendi. Aysel Gürel ile bir gün oturuyorlarmış."