Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni rolü herkesi ağlatacak işte efsane projenin detayları

Uzun süredir ekranlarda görünmeyen karizmatik oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, yeni projeler ile ekranlara dönme hazırlığında... Tatlıtuğ, Netflix dijital platformunda "Bir Denizaltı Hikayesi" adlı projede yer aldı. Dizinin çekimleri biterken Tatlıtuğ, yeni bir projeye daha dâhil oldu. Âşıklar Bayram’ı adlı sinema filminde yer alacak olan ünlü oyuncu, filmde hangi rolde yer alacağı da belli oldu.