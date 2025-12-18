Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni projesi belli oldu! Ekranlara dönüyor...

Gümüş, Acemi Cadı, Menekşe ile Halil, Aşk-ı Memnu ve Kuzey Güney gibi birçok başarılı yapımda rol alan 42 yaşındaki Kıvanç Tatlıtuğ, hem kariyeri hem de paylaşımlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor.