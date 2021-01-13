Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni dizisi Bir Denizaltı Hikayesi'ndeki partneri bakın kim

Kıvanç Tatlıtuğ'un başrol oynadığı, dijital platform Netflix için çekilen ''Bir Denizaltı Hikayesi'' dizisini çekimlerinin 30 Ocak'ta başlaması bekleniyor. Tolga Karaçelik ile Umut Aral'ın yöneteceği OGM Medya imzalı dizide Tatlıtuğ'un partneri ise sonunda ortaya çıktı.