Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni dizisi Bir Denizaltı Hikayesi'ndeki partneri bakın kim
Kıvanç Tatlıtuğ'un Netflix dizisi Bir Denizaltı Hikayesi'ndeki partneri belli oldu. Kadın dizisinin başrol oyuncusuyla beraber oynayacak.
Show TV ekranlarında Elçin Sangu ile beraber Çarpışma dizisinde rol alan Kıvanç Tatlıtuğ, ekranlara geri dönüyor. Çarpışma'da ''Kadir Adalı'' rolüyle akıllarda kalan Tatlıtuğ, bir süre dizi projelerine ara verdi. Fakat içine sinen yeni bir projeyle başlama kararı aldı.
Kıvanç Tatlıtuğ'un başrol oynadığı, dijital platform Netflix için çekilen ''Bir Denizaltı Hikayesi'' dizisini çekimlerinin 30 Ocak'ta başlaması bekleniyor. Tolga Karaçelik ile Umut Aral'ın yöneteceği OGM Medya imzalı dizide Tatlıtuğ'un partneri ise sonunda ortaya çıktı.
Arman adlı bir denizaltı araştırmacısını canlandıracak olan yakışıklı oyuncuya Özge Özpirinçci eşlik edecek. Özpirinçci dizide Defne rolüne hayat verecek.
Özge Özpirinçci: 1 Nisan 1986 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlk ve ortaokulu İstanbul'da okuyan güzel oyuncu, lise eğiminin bir bölümünü ise Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirmiştir.