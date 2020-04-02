Kıvanç Tatlıtuğ'un sağlık durumu bakın nasıl koronavirüs test sonucu belli oldu
Kıvanç Tatlıtuğ, koronavirüs şüphesiyle dün hastaneye kaldırıldı. Twitter'dan açıklama yaparak sağlık durumunu anlatan Tatlıtuğ, test sonucunun belli olduğunu söyledi.
Başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, dün hayranlarını korkuttu. Tüm dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken Tatlıtuğ'un hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Kıvanç Tatlıtuğ, haberin yayılmasıyla sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı.
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan Tatlıtuğ, ilk açıklamasında 'Herkese merhaba, 15 gündür eşim ile evimizdeydik. Ancak bazı şikayetlerim üzerine geldiğim hastanede beni müşahede altına aldılar. Lütfen kaygılanmayın. Ben gayet iyiyim ve test sonucumu bekliyorum. Bilgilendirme yapacağım.. Sağlıkla kalın''dedi.
Hayranları Kıvanç Tatlıtuğ için endişelenirken, Tatlıtuğ, koronavirüs test sonucunun belli olduğunu ifade eden şu paylaşımı yaptı:
''Yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile geldiğim hastanede, yapılan tetkikler sonucunda akciğerimde küçük bir alanda zatürre odağı tespit edildi. Bununla ilgili olarak takip ve tedavi altına alındım. Bugün Covid-19 test sonucumun negatif geldiğini öğrendim.''
Tatlıtuğ, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:
''Yarın yapılacak son kontrollerim sonucuna göre gerekirse evde takip ve tedavime karar verilecektir..Ülkemizde özellikle bu dönemde yoğun mesai harcayan sağlık personellerine çok teşekkür ediyorum.''