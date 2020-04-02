Kıvanç Tatlıtuğ'un sağlık durumu bakın nasıl koronavirüs test sonucu belli oldu

Hayranları Kıvanç Tatlıtuğ için endişelenirken, Tatlıtuğ, koronavirüs test sonucunun belli olduğunu ifade eden şu paylaşımı yaptı:

''Yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile geldiğim hastanede, yapılan tetkikler sonucunda akciğerimde küçük bir alanda zatürre odağı tespit edildi. Bununla ilgili olarak takip ve tedavi altına alındım. Bugün Covid-19 test sonucumun negatif geldiğini öğrendim.''