Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe'ye bakın! Babasının fotokopisi gibi böyle benzerlik yok!

27 Ekim 1983 yılında Adana'da doğan Tatlıtuğ, baba tarafından Arnavut ve Boşnak kökenli, anne tarafından ise Edirneli.Modellik ve oyunculuk kariyerinden önce, hayatının büyük bir bölümü basketbol oynayarak geçti. Tatlıtuğ'un antrenman sırasında sakatlanmasının ardından basketbol kariyeri son buldu.

