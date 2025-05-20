Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe'ye bakın! Babasının fotokopisi gibi böyle benzerlik yok!
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe'yle sosyal medyanın gündemine oturdu. Son olarak baba-oğul 19 Mayıs'ta düzenlenen bir etkinliğe katıldı. Kurt Efe'nin babasına olan benzerliği şaşkına çevirdi.Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer 2016 yılında nikah masasına oturmuştu.
2016 tarihinde nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, 15 Nisan 2022'de oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına alarak, ilk kez anne ve baba olma mutluluğu yaşamıştı. Tatlıtuğ, geçtiğimiz aylarda gazetecilerin "2.çocuk düşünüyormusunuz?" sorusuna "Kısmet diyelim, hep iyi niyetli düşüncelerimiz var." yanıtını vermişti.
Ünlü oyuncu, oğlu Kurt Efe ile 19 Mayıs etkinliklerine katıldı. Kurt Efe'nin gittikçe babasına benzemesi ise gözden kaçmadı.
Kurt Efe'nin son halini görenler "babasının kopyası", "fotokopisi gibi" şeklinde yorumlarda bulundu.
27 Ekim 1983 yılında Adana'da doğan Tatlıtuğ, baba tarafından Arnavut ve Boşnak kökenli, anne tarafından ise Edirneli.Modellik ve oyunculuk kariyerinden önce, hayatının büyük bir bölümü basketbol oynayarak geçti. Tatlıtuğ'un antrenman sırasında sakatlanmasının ardından basketbol kariyeri son buldu.